Trump'ın 'başkanlıktan azli' tartışılıyor

Eski avukatı Michael Cohen'in yaptığı itiraflar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yargılanması" ve suçlu bulunması halinde "görevden alınma ihtimali"ni gündeme getirdi.

Amerikan kamuoyu, uzun bir aradan sonra bir kez daha kendi başkanlarının yargılanıp yargılanmayacağını tartışıyor.

Trump'ın eski avukatı Cohen'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olması ve mahkemede Trump aleyhine ifade vermesi bu tartışmaları alevlendirdi.

Başkan'ın daha önce ilişki yaşadığı iki kadına seçim döneminde "sus payı" olarak ödeme yaptığı ve bu parayı seçim kampanyasında toplanan bağışlardan verdiği iddiası, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal ettiği ve dolayısıyla yargılanabileceği tezini gündeme taşıdı.

Trump ise Fox televizyonuna yaptığı açıklamada hakkında çıkan "yargılanacak" iddialarına cevap vererek, "Size şunu söyleyeyim, Eğer herhangi bir şekilde hakkımda yargı yolu açılırsa piyasalar çöker ve herkes fakirleşir." dedi.