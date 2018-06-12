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Trump'ın ekonomi başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu...

12 Haziran 2018 Salı 10:26
Trump'ın ekonomi başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı tarihi görüşmeden dakikalar önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve ekonomi için canla başla çalışan muhteşem Larry Kudlow'umuz biraz önce kalp krizi geçirdi. Kendisi şu an Walter Reed Tıp Merkezi'nde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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Trump'a en son Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde eşlik eden Kudlow, basına hafta sonunda verdiği son demeçte Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu ihanetle suçlayarak, "Bizi bir bakıma sırtımızdan bıçakladı." demişti.

Ronald Reagan yönetiminde de ekonomist olarak görev yapan 70 yaşındaki Kudlow, Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörlüğüne geçen mart ayında atanmıştı.   

Wall Street deneyimi bulunan Kudlow, ayrıca ABD'nin en büyük televizyon kanallarından CNBC'de kendi finans ve ekonomi programını sunmuştu. 

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