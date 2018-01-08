Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117450
ALTIN
158.923
DOLAR
3.7537
STERLİN
5.0773
EURO
4.5006
Canan Karatay'dan 'botoks'u rafa kaldıracak tavsiye
Karatay'dan 'botoks'u rafa kaldıracak tavsiye
Nargile sigaradan daha tehlikeli
Nargile sigaradan daha tehlikeli
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Yılda 2361 kadını yakalıyor
Gribe karşı doğal kalkan: Ev turşusu, yoğurdu ve şalgam

Trump'ın eski başstratejisti Bannon'dan geri adım

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan kitapta "Büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Bannon, kendisine atfedilen sözlerden geri adım attı

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:53
Trump'ın eski başstratejisti Bannon'dan geri adım
banner10

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan bir kitapta "Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturmasıyla ilgili sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Steve Bannon, sözlerini düzeltti.

Konuyla ilgili ABD'de yayın yapan Axios adlı haber portalına yazılı açıklama gönderen Bannon, kendisine atfedilen sözlere açıklık getirdi ve gecikmiş cevabından dolayı özür diledi.      

"TRUMP JR. İYİ BİR VATANSEVER"      

Açıklamasında Trump'a olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bannon, Trump'ın oğlu ile ilgili olarak, "Babasına ve onun ülkeyi değiştiren ajandasına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. O iyi bir adam ve iyi bir vatansever." ifadesini kullandı.      

Bannon, ayrıca başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton'ı yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Trump olduğunu bildirdi.      

Trump'ın eski başstratejisi Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer aldığı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.      

Kitapta Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu TrumpJr. ile bazı Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için 'haince' ifadesini kullandığı belirtilmişti. Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış, "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle Bannon'a tepki göstermişti.      

GÜNDEMİ SARSAN KİTAP      

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitap 5 Ocak'ta raflardaki yerini almış ve ilk saatlerinde tükenmişti.     

Trump, kitabın yazarı Wolff'un iddiaları ve paylaştığı anekdotlarla ilgili değerlendirmelerinde "kitabın uydurma iddialarla dolu olduğunu" savunmuştu. Ayrıca kitapta kendisine yöneltilen "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddiaları reddeden Trump, ABD'nin en iyi okullarındanbirine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye Başkan seçildiğini dile getirmişti.      

Trump'ın avukatları ise Başkan'ın onurunu zedelemek de dahil birçok ihlalden dolayı yazar ve yayınevi aleyhine dava açabileceklerini açıklamıştı.      

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'daki çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti
Kış Olimpiyatları hackerların hedefi oldu
Kış Olimpiyatları hackerların hedefi oldu
ABD'nin Kuzey Kore politikasında değişiklik yok
ABD'nin Kuzey Kore politikasında değişiklik yok

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim