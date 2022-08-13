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Trump'ın evinde çok gizli belgeler ele geçirildi

ABD'de Federal Yargıç, eski başkan Donald Trump'ın arama kararına ilişkin gizlilik kararını kaldırdı. FBI yetkilileri, Trump'ın Florida'daki malikanesinde 11 gizli dosya ele geçirdi. Bu dosyalar arasında "Fransa Cumhurbaşkanı" başlıklı 3 sayfalık bir belge de yer aldı. The Washington Post gazetesinde çıkan habere göre ise Trump'ın malikanesinde nükleer silahlara ilişkin belgelerin olduğu iddia edildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:51
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Trump'ın evinde çok gizli belgeler ele geçirildi


Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinin FBI tarafından basılmasının yankıları sürerken, baskında ele geçirilen belgelerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

ABD'de Federal Yargıç, eski Başkan Donald'ın Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgelere yönelik gizlilik kararını kaldırdı.

Arama emrinin, adaleti engelleme, hükümet belgelerini götürmek ve casusluk yasasını ihlal ettiğine yönelik suçlamalardan sonra çıkarıldığı aktarıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, eski başkanın Florida'daki malikanesinde, 20 kutu belge ele geçirdi.

Belgeler arasında 11 'çok gizli' statüdeki dosyaya ulaşıldı. Bu dosyalar arasında, Fransa Cumhurbaşkanı'yla ilgili 3 sayfa bilgi, Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone için af kararı, bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla bir not da yer alıyor.

The Washington Post gazetesinde çıkan habere göre ise Trump'ın malikanesinde nükleer silahlara ilişkin belgelerin olduğu iddia edildi.

Eski Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, başkanlık döneminde o dosyaların gizlilik kararını kaldırdığını savunmuştu.

Ancak uzmanlar, gizlilik kararının kalktığına dair resmi kayıt olmaması halinde, kanıtlanmasının zor olacağını söylüyor.

Ayrıca, Amerikan Casusluk Yasası, Beyaz Saray'dan dışarı çıkarılan bir belgenin gizlilik kararının kaldırılıp kaldırılmamış olmasına bakmıyor.

Casusluk Yasası, ulusal savunmaya ilişkin bilgiye sahip olunmasını ya da bir yere iletilmesini yasaklıyor.

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