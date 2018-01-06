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Trump'ın Filistin'e 'yardımları kesme' tehdidi

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Komite Başkanı Cemal el-Hudari tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin yardımları durdurmasının, Filistinli mültecilerin yüzde 57'sinin hayatı için tehdit oluşturduğu belirtti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:59
Trump'ın Filistin'e 'yardımları kesme' tehdidi
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Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda "Filistinli mültecilere yeni bir savaş" açılmış olacağını bildirdi.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin yardımları durdurmasının, Filistinli mültecilerin yüzde 57'sinin hayatı için tehdit oluşturduğu belirtti.

Gazze'de bir milyondan fazla insanın UNRWA'nın yardımlarına bağlı olarak yaşadığını aktaran Hudari, söz konusu tehdidin hayata geçirilmesinin, "Filistinli mültecilere yeni bir savaş" anlamı taşıdığını ifade etti.

Hudari, konunun insani bir mesele olduğuna işaret ederek ABD'ye tehditlerinden vazgeçme çağrısında bulundu.

UNRWA Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarında yaşayan yaklaşık 5,3 milyon Filistinli için yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar UNRWA'ya yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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