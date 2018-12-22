Trump'ın 'güzel ve etkili sınır' paylaşımı tartışma yarattı

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

Başkan Trump ise seçim kampanyasına başladığı günden bu yana büyük destekçisi olduğu Meksika Duvarı projesinin bir örneğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump'ın 'Son derece etkili ve aynı zamanda güzel çelik çıta sınırımızın bir tasarımı' notu ile paylaştığı görsel sosyal medyadayarattı.

Çok sayıda kişi Trump'ın paylaştığı görseldeki tasarımın yan yana dizilmiş kurşun kalemlerden ilham alınarak çizildiği yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise Trump'ın son derece etkili ve güzel olduğu söylediği tasarımın Paint'te çizilecek kadar basit olduğunu belirtti.