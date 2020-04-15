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Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu öne sürerek övdüğü sıtma ilacının Brezilya'daki testlerinde iki denek öldü. İlaç, 440 kişi üzerinde test edilmeye devam edilecek.

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:43
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Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede, yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından öldü.

Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.

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"Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Covid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın korona virüsü tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak : Haberler.com

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsTrump
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