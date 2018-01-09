Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115220
ALTIN
159.005
DOLAR
3.7607
STERLİN
5.0879
EURO
4.4870
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor

Trump'ın nükleer enerji ve kömür adımına rest

ABD'de enerji piyasalarını düzenleyen bağımsız federal kuruluş FERC, Trump yönetiminin nükleer enerji ve kömür santrallerine ayrıcalık tanınmasına yönelik girişimini reddetti.

09 Ocak 2018 Salı 10:32
Trump'ın nükleer enerji ve kömür adımına rest
banner10

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer enerji ve kömür santrallerine ayrıcalık tanınmasına yönelik girişimi, enerji piyasalarını düzenleyen bağımsız federal kuruluş tarafından reddedildi.

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) tarafından yapılan açıklamada, Enerji Bakanlığının "Şebeke Güvenliği ve Direnç Fiyatlaması" başlıklı önergesinin oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.

Trump'ın Enerji Bakanı Rick Perry tarafından yapılan yasal öneri, nükleer enerji ve kömür santrallerine, ürettikleri elektriği maliyetlerinin tümünü karşılayacak fiyatlardan satma ayrıcalığı tanınmasını öngörüyordu.

ABD'de, Türkiye'deki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) muadili olan FERC'in 5 kişilik yönetim kuruluna Başkan Trump tarafından atanan 4 komisyon üyesinin önergeye karşı oy kullanması Beyaz Saray'a "rest" olarak değerlendirildi.

Trump yönetiminin desteklediği nükleer enerji ve kömür şirketlerini üzen bu karar, doğalgaz, rüzgar, güneş ve petrol alanlarında faaliyet gösteren firmaları ise memnun etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı
Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim