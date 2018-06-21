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Trump'ın otelinin içki ruhsatının geri alınması için dilekçe verildi

Trump'a ait bir otelin içki ruhsatının, Trump'ın bunun için "gereken karaktere sahip olmadığı" gerekçesiyle geri alınması için şikayette bulunuldu.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:02
Trump'ın otelinin içki ruhsatının geri alınması için dilekçe verildi

ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir otelin içki ruhsatının, Trump'ın bunun için "gereken karaktere sahip olmadığı" gerekçesiyle geri alınması için şikayette bulunuldu. 

BBC'nin haberine göre, eski yargıçların yanı sıra haham ve papazlardan oluşan bir grup, Washington DC'deki Trump International Hotel'in içki ruhsatının, ABD Başkanının "korkunç yönetimi" nedeniyle geri alınmasını gerektiğini ileri süren dilekçeyi Alkollü İçecek Kontrol Kurulu'na sundu. 

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Dilekçede, yerel yasaların sadece "iyi karaktere" sahip kişilerin içki ruhsatı almasına izin verdiğine atıfta bulunuldu ve Trump'ın "iyi karaktere sahip biri olmadığı" savunuldu. 

Şikayet dilekçesinde Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarına ve ABD Başkanın "çok sayıda ırkçı yorum" yaptığına işaret edildi. 

Grup ayrıca ABD Başkanını, malvarlığı ve eski porno yıldızı StormyDaniels ile ilişkisi konusunda "yıllardır yalan söylemekle" suçladı.

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