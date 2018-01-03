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Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı nükleer tehdit imasının ardından bir grup aktivist sosyal paylaşım sitesinin San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suç ortağı" mesajını yansıtarak şirketi protesto etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto
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The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, “Resistance SF” adlı aktivist grubu, Trump'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore liderine verdiği "nükleer silah butonu" mesajının ardından, Twitter'ın şiddeti savunmayı yasaklayan topluluk ilkesini ihlal ettiğini ileri sürerek Trump'ın hesabını kapatmayan şirket yönetimini suçladı.

Şirketin kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jack Dorsey'i hedef alan protestocular, şirketin San Francisco'daki merkezinin duvarlarına "@jack suç ortağı" yazılı mesaj yansıttı. Dorsey'nin Twitter'daki kullanıcı adı @jack.

Dorsey, bugüne dek Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik çağrılara ABD Başkanının paylaşımlarının "haber değeri" olduğu, onun ne düşündüğünü bilmenin kamunun faydasına olacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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