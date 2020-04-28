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Trump'ın ülkedeki vakaların 1 milyonu aşmasına tepkisi: En nihayetinde sıfıra düşecek

"Tüm ülkelerden çok daha fazla test yapıyoruz"

28 Nisan 2020 Salı 23:49
216 Okunma
Trump'ın ülkedeki vakaların 1 milyonu aşmasına tepkisi: En nihayetinde sıfıra düşecek

Şubat ayında ülkede belirlenen 15 vakanın "yakında sıfıra düşeceğini" söyleyen, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkedeki Covid-19 vakalarının bir milyonu aşmasına tepkisi sorulduğunda "en nihayetinde sıfıra düşecek" yanıtını verdi.

Trump "Şunu anlamanız gerek, vakalar konusunda tüm ülkelerden çok daha fazla ytest yapıyoruz. Bu kadar çok test yaptığımız için de çok vakamız var. Daha fazla test yapılınca, herkesin iki katı oluyor" dedi.

Trump ayrıca "Uygun zamanda söylediğimiz gibi sıfıra inecek" diye de ekledi.

Son Güncelleme: 28.04.2020 23:51
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mehmet 2020-04-29 00:17:19

yahu bu adam delimi yoksa cok akillidir karar veremedin karararini veren varmi?

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