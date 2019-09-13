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Trump: İran bizimle görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim.” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:17
Trump: İran bizimle görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde sık sık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Trump, “Size İran’ın bizimle görüşmek istediğini söyleyebilirim.” ifadesini kullandı.

Trump, bir başka soru üzerine de John Bolton’dan boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu düşünmediklerini söyledi.

Bolton’ın koltuğu için dün 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, bugünkü açıklamasında bu sayının 15 olduğunu kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinin kolay bir iş olduğunu savunan Trump, “Bu işin neden kolay olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bütün kararları ben alıyorum ve sizin çalışmanıza gerek kalmıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail’in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington’daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla kendisini ve ekibini dinlediği iddiasını ise “Bunun doğru olduğuna inanmıyorum, ama her şey mümkün.” ifadeleriyle yanıtladı.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini de verdi.

(BRT/AA)

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Trumpİran
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