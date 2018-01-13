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Trump, İran'la nükleer anlaşmayı "son kez" uzattı

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşmayı "son kez" uzattı. Ülkeye yaptırım muafiyeti 120 gün daha sürecek...

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:45
Trump, İran'la nükleer anlaşmayı "son kez" uzattı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattı.

Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın nükleer anlaşmaya yönelik kararını basın mensupları için gerçekleştirdikleri telekonferansta açıkladı.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetti.

Teknik sorunlar nedeniyle sık sık kesilen telekonferansta, nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceği anlamına gelen uzatma kararının "son kez" alındığı vurgulandı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan bir yetkili, "Bu, eğer anlaşmaya varılmazsa, Trump'ın son uzatma kararı olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın imzaladığı nükleer anlaşmanın ülkesi açısından "korkunç bir anlaşma" olduğu için ya yeniden düzenlenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini savunuyordu.

BU KARARIN HEMEN ARDINDAN ABD HAZİNE BAKANLIĞI İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLADI

Trump yönetiminin, İran'a yönelik nükleer yaptırımların muafiyet süresini uzatma kararı alırken, eş zamanlı olarak ülkeye yeni yaptırımlar getirmesi dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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