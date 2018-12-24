Trump istifa eden Savunma Bakanı Mattis'in yerine Patrick Shanahan'ı atadı

Görev değişikliğini Twitter hesabından duyuran Trump, "Çok yetenekli Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmak memnuniyet duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzak şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!" dedi.

68 yaşındaki, Trump'ın Suriye'den askerlerini geri çekme kararı sonrası Cuma günü yaptığı açıklamada emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Mattis, Şubat ayına kadar görevde kalabileceğini ifade etmişti ancak yeni atamayla 1 Ocak'tan sonra görevini devredecek.

Mattis, Trump'a yazdığı istifa mektubunda "Sizin görüşlerinize daha yakın bir savunma bakanıyla çalışmaya hakkınız var" dedi.