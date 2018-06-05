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Trump-Kim görüşmesi 12 Haziran’da Singapur’da

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilk görüşmenin 12 Haziran'da yerel saatle 09.00'da Singapur'da yapılacağını açıkladı.

05 Haziran 2018 Salı 09:54
Trump-Kim görüşmesi 12 Haziran’da Singapur’da

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trumpile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilk görüşmenin 12 Haziran'da yerel saatle 09.00'da Singapur'da yapılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim  görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Zirveye ilişkin hazırlıkların çok iyi şekilde devam ettiğini kaydeden Sanders, "Başkan her gün ulusal güvenlik ekibinden Kuzey Kore ile ilgili günlük brifingini alıyor. Bu kapsamda (Trump ile Kim arasındaki) ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da başlayacağını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump'ın Kim'den aldığı mektuba ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Sanders, mektubun içeriğine girmeyeceğini ancak mektupta okudukları ifadelerin "doğru yolda olduklarını kendilerine gösterdiğini" ifade etti.

Sanders, "ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı kampanyasını sürdürüp sürdürmeyeceğiyle" ilgili bir soru üzerine Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar bu ülke üzerindeki yaptırımların aktif kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini bildirmişti.

Trump, açıklamayı, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapmıştı.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin düzeleceğini hiçbir zaman iddia etmediğini belirten Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim. Bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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