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Trump-Kim zirvesinin maliyeti 20 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarın yapacağı zirve, ev sahibi ülke Singapur’a yaklaşık 20 milyon dolara mal olacak.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:11
Trump-Kim zirvesinin maliyeti 20 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarın yapacağı zirve, ev sahibi ülke Singapur’a yaklaşık 20 milyon dolara mal olacak.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.  Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz." dedi.

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Zirvenin Singapur'un imajına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Lee, "Bu toplantının ev sahibi olarak seçilmemiz - ki bunu biz talep etmedik, onlar bize sordular ve  biz de kabul ettik - Singapur'un tüm taraflarla olan iyi ilişkilerinin ve uluslararası toplum içinde gördüğü saygının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

LİDERLER YARINKİ ZİRVE ÖNCESİNDE SİNGAPUR’A ULAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yarınki zirve öncesinde Singapur’a ayak bastı. Trump, Singapur’da uçaktan inerken gazetecilere zirveyle ilgili çok iyi hissettiğini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Trump’tan birkaç saat önce Singapur’a ulaştı. 

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor. Tarihi zirveyi 3 bin gazetecinin izleyeceği bildiriliyor.

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