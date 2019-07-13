Trump: Kripto para hayranı değilim...

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para, bitcoin ve Facebook’un kripto para birimi Libra’ya savaş açtı. Eleştiride bulunan Trump, attığı tweet’le kripto para hayranı olmadığını bildirdi. Yaptığı paylaşımda bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin para olmadığını söyledi.

Trump, tweet’inde “Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin büyük hayranı değilim. Denetlenmeyen kripto para varlıkları uyuşturucu ticareti ve diğer yasal olmayan eylemlerde kullanılabilir. Ayrıca Facebook’un sanal para birimi Libra’nın da güvenilirliği çok az olacak. Eğer Facebook ve diğer şirketler birer banka olmak istiyorlarsa, kendi bankacılık ruhsatlarını alıp, diğer bankalar gibi hem ulusal hem de uluslararası bankacılık kurallarına uymalılar.

Paramız güçlü

ABD’de yalnızca bir para birimimiz var ve o da hiç olmadığı kadar güçlü. Dünyadaki en baskın para birimi ve her zaman da böyle kalacak” dedi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney kripto parayı eleştirmişti.