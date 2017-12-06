Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

Trump “Artık resmi olarak Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi. Önceki başkanlar vaadetti ama bu vaadi yerine getiremediler. Ben bugün bu kampanya vaadimi yerine getiriyorum. Bunun ABD’nin çıkarına olduğunu düşünüyorum. İsrail egemen bir devlet ve her egemen devlet gibi kendi başkentini belirleme hakkına sahiptir.Dışişleri Bakanlığı’na talimat veriyorum. Hemen taşınma işlemlerine başlanacak”dedi.

“Bu karar, bizim ABD olarak bölgede kalıcı barış anlaşmasına taahhüdümüzü bozmuyor”diyen Trump, “Bizler İsrailliler ve Filistinliler için güzel bir anlaşma istiyoruz. Bizler, tartışmalı sınırlar konusunda nihai bir şey söylemiyoruz. Bütün bunlar iki taraf arasındaki anlaşmaya kalmış şeyler”diye konuştu.