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Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek hafta başlatılacağını açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasadışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ülkeye yasadışı yollarla gelen milyonlarca yabancının ayrılma sürecini gelecek hafta başlatacağını belirterek, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını kaydetti.

Bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Meksika'nın göç yasasını kullanarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.

İkinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlayan Trump, konuşmasında Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinerek, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılar için değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trump
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