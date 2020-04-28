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Trump: Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz

Trump: 'Bir kişi' salgını durdurabilirdi, ABD'de gereksiz yere çok fazla kişi öldü

28 Nisan 2020 Salı 08:19
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Trump: Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, basın brifinginde "Çok uzun süre önce bir kişinin Covid-19 kaynaklı gereksiz ölümleri önleyebileceğini" söyledi. Trump bu kişinin adını ise açıklamadı. Dünyada Covid-19 vakaları 3 milyonu aşarken ABD'de de vaka sayısı bir milyona yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın basın brifingindeki açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:

-"3 Kasım'daki başkanlık seçimini ertelemeyi asla düşünmedim."

-"Çin'den memnun değiliz."

-"Sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden dükkanlarını açamayanların özgür olmalarına izin verilmiyor."

-"İlk projeksiyonlarda 2 milyon 200 bin kişiyi kaybedeceğimiz tahmin edilmişti. Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz."

-"Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Şubat ayı sonunda Çin Mahallesi'nde dans ediyordu.Oraya gitmek ve partide eğlenmek istedi."

Oysa Trump'ın suçladığı Demokrat Parti üyesi Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Şubat ayında sadece San Francisco halkına, zor durumdaki dükkan sahiplerine yardımcı olma amacıyla Çin Mahallesi'ne gitmeleri çağrısı yapmış ancak Trump'ın dediği gibi herhangi bir partiye katılmamıştı.

San Fransisco'da Mart ayında halka evlerinde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Basın brifinginde bir gazeteci ABD Başkanı Donald Trump'a, çağrısı sonrası Maryland eyaletinde vücuda dezenfektan enjekte edilmesi nedeniyle acil servise açılan telefon sayısının artmasıyla ilgili görüşünü sordu.

Donald Trump bu soruya, "Bunun nedenini bilmiyorum, anlamıyorum" yanıtını verdi.

Trump'ın, aynı gazetecinin, "Acil servise açılan telefon sayısının artmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtı ise "Hayır, düşünmüyorum" oldu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önermişti.

Trump daha sonra tepkiler üzerine bu sözleriyle şaka yaptığını söylemişti.

BBC NEWS

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpKoronavirüsCoronavirüs
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Yerli 2020-04-28 09:18:51

E Tatar bunun yanında Einsthein galır...

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