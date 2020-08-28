Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi

Trump NBA'i hedef aldı: Siyasi bir örgüt haline geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçlarının, Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." dedi.

28 Ağustos 2020 Cuma 09:28
614 Okunma
Trump NBA'i hedef aldı: Siyasi bir örgüt haline geldi

Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.

Kasırgayla ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Trump, cumartesi ya da pazar günü kasırgadan etkilenen Teksas ve Louisiana eyaletlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Trump, yerel saatle bu akşam Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yapacağı başkanlığa kabul konuşmasını da kasırga nedeniyle ertelemeyi düşündüğünü dile getirse de daha sonra böyle bir şeye gerek görmediklerini ve konuşmasını planlandığı şekilde yapacağını kaydetti.

"Bence insanlar, NBA'den bir nebze bıktı"

Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

NBA'in boykot kararı hakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil." dedi.

Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
TrumpNBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 17 milyonu geçti
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 17 milyonu geçti
ABD'de son 24 saatte 1229 yeni ölüm
ABD'de son 24 saatte 1229 yeni ölüm
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim