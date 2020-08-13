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Trump: Oy pusulaları ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor

ABD Başkanı Trump, posta yoluyla yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının "ölülere, kedilere ve köpeklere" de gittiğini iddia etti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:24
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Trump: Oy pusulaları ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın, COVID-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebini eleştirdi.

Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği iddialarına işaret eden Trump, "Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak" dedi.

Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, COVID-19 teşvik paketi konusunda anlaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5 milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur" sözlerini kullandı.

Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini anlattı.

"Bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor"

Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten Trump, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor" diye konuştu.

COVID-19'un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkat çeken Trump, "65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının, COVID-19'dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik" dedi.

Öte yandan Trump, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın kendisine yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine şaşırdığını, Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.

Trump hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini belirterek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki?" ifadesini kullandı. 

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ABDTrump
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