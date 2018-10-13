Trump, Rahip Brunson’u bugün ağırlayacak

Yargılandığı davada verilen kararın ardından serbest kalan ve Türkiye’den Almanya’ya giden Rahip Brunson’u havaalanında ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı.

Brunson karşılamada ABD bayrağını öptü.

ABD’ne doğru yola çıkmadan önce Almanya’da duran rahip Brunson ve eşini, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell karşıladı. Brunson’a burada sağlık kontrolleri yapıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Brunson bugün ABD’ye gidecek.

Uçağı ABD’de Andrews Üssüne inecek olan rahip Brunson, daha sonra Beyaz Saray’ı ziyaret edecek.

2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılan ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Rahip Brunson, yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya gitti

ABD Başkanı Donald Trump da rahip Brunson’u bugün Oval Ofis’te ağırlayacağını açıkladı.