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Trump: Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:44
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Trump: Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirdi.

Trump, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak" dedi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü COVID-19 konusunda gerekeni yapmadılar" dedi.

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (COVID-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı" yorumu yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
TrumpABDÇin
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