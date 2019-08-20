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Trump söz verdi: Grönland'a Trump Tower yapmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almayı istemesiyle başlayan tartışmalar sonrasında Trump, sosyal medya hesabı üzerinden adanın ortasına pırıltılı bir Trump Tower inşa edilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:35
Trump söz verdi: Grönland'a Trump Tower yapmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland adalarını satın alarak ABD’ye bağlamayı istemesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından konuya mizahla yaklaşarak, adanın ortasına fotomontajla dikilmiş parıltılı bir Trump Tower fotoğrafı paylaşarak, “Grönland’a bunu yapmayacağıma söz veriyorum” dedi. 

Başkan Trump’ın paylaşımına, Grönland'ı satın almaktan vazgeçmedi yorumları yapıldı. 
Trump’ın sosyal medya takipçilerinden ilginç yorumlar geldi.

Bazı takipçileri “Muhtemelen, binanın katı altın vurgulu siyah ve bir golf sahası ile daha yüksek birkaç kat olacaktır”, “Grönland'ı Yeniden Büyük Yap” ve “Hepsi Grönland'ı istila etmek için mi?” şeklinde yorumlar yapıldı. 

Birçok kişi ise Trump’ı cesaretinden tebrik ederek, “CNN International ise muhtemelen bunun gerçek bir resim olduğunu düşünüyor” şeklinde yorum yaptı. 

Danimarka’ya ait özerk statüdeki Grönland Adası’nı satın alma niyetini olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Stratejik olarak ilgi çekici” demişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ise duruma tepki göstererek “absürt” diye nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpGrönland
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