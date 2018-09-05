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''Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi'' İddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı öldürün emri verdiği iddia edildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:32
''Trump, Suriye Lideri Esad’ın Öldürülmesini İstedi'' İddiası

ABD'de eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran kıdemli gazeteci Bob Woodward’un ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yeni kitabı tartışmalara neden oldu.
Woodward'un "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı 448 sayfalık kitabında Trump’ın mesai arkadaşları ve farklı kişiler için söylediği belirtilen birçok alıntılar bulunuyor.

“ŞU LANET KATİLİ ÖLDÜRELİM”
Kitapta, Trump'ın 2017'de Duma’da yapılan kimyasal saldırının ardından Beşar Esad için “ölüm emri” verdiği iddia edildi. Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüşen Trump’ın "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim. Lanet olasıların birçoğunu öldürelim" dediği iddiasına yer verildi.

Woodward’a göre Trump’ı sakinleştirmek için o esnada “İlgileniyorum” dediği ileri sürelen Mattis, daha sonra yanındaki üst düzey bir yetkiliye “Bunların hiçbirini yapmayacağız. Biz çok daha ölçülü olacağız” dedi.
448 sayfalık kitapta ayrıca, Trump'ın halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Jeff Sessions için "Zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli" ifadesini kullandığı iddia edildi. 
Aynı kitapta Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yüzüne karşı "Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum." dediği de yer aldı.

TRUMP HAKKINDAKİ KİTABA BEYAZ SARAY'DAN YANIT
Raflardaki yerini 11 Eylül'de alması beklenen kitaba Beyaz Saray sert tepki gösterdi. Kitapla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savundu.
Sanders açıklamasında, "Bu kitap, büyük bölümü bazı eski kırgın çalışanların ifadelerine dayanan uydurulmuş hikayelerden başka birşey değil ve hepsi de Başkan'ı kötü gösterme amacını taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpSuriyeEsad
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