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Trump'tan 2021 Savunma Bütçe tasarısına veto

ABD Başkanı Trump, 2021 Savunma Bütçesi tasarısını kongreden geçmesi halinde veto edeceğini açıkladı. Trump, tasarının zayıf olduğunu söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 18:32
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Trump'tan 2021 Savunma Bütçe tasarısına veto

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" dedi.

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

Oylama bugün gerçekleşecek

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak.

Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.  

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