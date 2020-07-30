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Trump'tan 'Başkanlık seçimleri ertelensin' önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinin koronavirüs sebebiyle ertelenmesi önerisinde bulundu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 16:27
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Trump'tan 'Başkanlık seçimleri ertelensin' önerisi

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimini erteleme önerisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Trump, salgın sebebiyle uzaktan posta yoluyla oy kullanılmasının seçimde sorun oluşturacağını savundu, "2020 seçimi, tarihteki en yanlış ve hileli seçim olacak" dedi.

Seçimin, insanların güvenli ve düzgün bir şekilde oy kullanabileceği bir tarihe ertelenmesini istedi.

Trump, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan çok sayıda can kaybı ve ekonomide artan sorunlar sebebiyle eleştiriliyor.

Son anketler de Trump'ın bazı bölgelerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldığını gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpBaşkanlık Seçimleri
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