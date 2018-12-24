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Trump'tan bir Erdoğan mesajı daha

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:37
Trump'tan bir Erdoğan mesajı daha

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Trump, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABDaskerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti. 

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

ÇEKİLME GELECEK HAFTALARDA BAŞLAYACAK

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı. Kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı.

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ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpRecep Tayyip ErdoğanSuriyeDEAŞHaber
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