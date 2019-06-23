Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Trump'tan "İran'ın en iyi arkadaşı olurum" açıklaması

23 Haziran 2019 Pazar 10:32
Trump'tan "İran'ın en iyi arkadaşı olurum" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda İran'ın "zengin ve mutlu bir ülke, kendisinin de en iyi arkadaşı" olacağını söyledi.

İran ile ilgili toplantı için Camp David'e giden Trump, Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım. Umarım olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'a askeri misillemenin masada olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Trump, Tahran ile yaşanan kriz çözülene kadar askeri adımların her zaman seçenekler arasında olduğunu kaydetti.

"150 İRANLI ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

 İran'ın Amerikan insansız hava aracını (İHA) düşürmesine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğine yönelik Beyaz Saray'da yapılan toplantıya ilişkin detaylar da paylaşan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

"Danışmanlarıma olası bir askeri operasyon kararı almadan önce kaç kişinin öleceğini sordum. Tahmini bir rakam verdiler ama ben daha net bir cevap istedim. Tam detaylara girmeyeceğim ama bu rakamlar henüz ilk etapta 40 ile 50 arasıydı. Birçok İranlının yaşadığı New York şehrinden geliyorum. Harika insanlar. İranlı arkadaşlarım var. Oldukça akıllı, hırslı ve muazzam yüksek kaliteli insanlar. 150 İranlı öldürmek istemedim. Kesinlikle gerekli olmadıkça hiçbir 150 insanı öldürmek istemiyorum."

Bununla beraber saldırı kararını iptal ettiği için tebrik edildiğini vurgulayan Trump, "Herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi aynı kişiler güvercin olduğumu söylüyor." dedi.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), önceki gün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş, fakat Başkan Trump son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpİranHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cammu Keşmir'de Çatışma
Cammu Keşmir'de Çatışma
Pompeo'dan "Trump'ın İran'a mesaj gönderdiği" iddialarına yalanlama
Pompeo'dan "Trump'ın İran'a mesaj gönderdiği" iddialarına yalanlama
İdlib'e Hava Saldırıları: 5 Ölü
İdlib'e Hava Saldırıları: 5 Ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim