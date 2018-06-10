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Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki

Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı. 

10 Haziran 2018 Pazar 11:24
Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı. 

Twitter hesabı üzerinde Trudeau'nun açıklamalarını sert bir dille eleştiren Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf." 

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ABD'nin, yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olarak uyguladığını savunan Trump, "Justin'in basın toplantısındaki yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G-7 Sonuç Bildirgesini onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım." ifadelerini kullandı

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti. 

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

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