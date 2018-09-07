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Trump'tan Katolik Kiliselerindeki Çocuk İstismarı Yorumu

Trump, Pensilvanya eyaletinde, yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bunları görmek çok üzücü." ifadesini kullandı.

07 Eylül 2018 Cuma 09:56
Trump'tan Katolik Kiliselerindeki Çocuk İstismarı Yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Caller adlı muhafazakar internet sitesine, ülkede çok sayıda Katolik rahibin çocuklara yönelik cinsel istismarını değerlendirdi.
Trump, "Bunları görmek çok üzücü. Çok sayıda kişinin dahil olması ve bu olayların uzun zamandan beri yaşanması üzücü. 70 senelik bir zamana uzanıyor, bu yaşanan olaylar Katolik Kilisesi adına çok olumsuz bir gelişme.” ifadelerini kullandı.
ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından, çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.
Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.
Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.
Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpPensilvanya
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