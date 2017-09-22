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Trump'tan Kim'e cevap: "Deli adam hiç olmadığı kadar sınanacak"

Trump, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

22 Eylül 2017 Cuma 14:02
Trump'tan Kim'e cevap: "Deli adam hiç olmadığı kadar sınanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine bizzat seslendiği açıklamalarının ardından, "Deli adam daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" dedi.

Trump, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Belli ki kendi halkının açlık çekmesini ve onları öldürmeyi umursamayan bir deli olan Kuzey Kore'nin Kim Jong Un'u, daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!"

​Kim, Trump'ın BM konuşmasının ardından alışılmışın dışında bir çıkış yaparak, ABD Başkanı'na bizzat hitap etmişti.

Kuzey Kore lideri, ‘akli dengesi bozuk' ve ‘bunak' olarak tanımladığı Trump'ın ‘dünyanın gözleri önünde kendisine ve ülkesine hakaret ettiğini' söylemişti.

Kim, Trump'a söz konusu açıklamalarının bedelini ‘pahalı bir biçimde ödeteceğini' belirtmişti.

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