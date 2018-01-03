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Trump'tan Kim'e 'nükleer silah butonu' yanıtı

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Trump, masasında nükleer bir silah düğmesinin olduğunu söyleyen Kuzey Kore lideri Kim'e, "Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin." yanıtını verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:36
Trump'tan Kim'e 'nükleer silah butonu' yanıtı
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ABD Başkanı Donald Trump, masasında artık nükleer bir silah düğmesinin olduğunu dile getiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, "Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." sözleriyle yanıt verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kim'den "nükleer buton" tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

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