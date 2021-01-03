Trump'tan koronavirüs sayılarının abartıldığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka ve ölü sayılarının abartıldığını savundu, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams rakamlardan şüphe etmek için herhangi bir sebep bulunmadığını bildirdi.

ABD'de Başkan Trump ile yöneticileri arasında "COVID-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı" tartışması yapılıyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savundu.

Trump: Bir şüphe varsa hemen COVID denildi

Trump, "Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen COVID denildi" dedi.

Trump'ın açıklamasına yanıt ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

Trump'a yanıt: Şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur

CNN kanalındaki "State of Union" adlı programa katılan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur" açıklamasını yaptı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada "ürkütücü" bir tablonun olduğunu vurguladı.

ABD, virüsten en fazla etkilenen ülke

ABD, 358 binin üzerinde COVID-19 kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.