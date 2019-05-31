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Trump'tan Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi

31 Mayıs 2019 Cuma 10:08
Trump'tan Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi
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ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu.
ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu vergi kararını Twitter üzerinden duyurdu.
Trump, açıklamasında, "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 Gümrük Vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu Gümrük Vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump ayrıca yazılı bir açıklama yaparak Meksika'ya yüzde 5'lik Gümrük Vergisi koymasının gerekçelerini izah etti.

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Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu Gümrük Vergisi'nin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirdi.
Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını belirtti.
Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.
Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpMeksika
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