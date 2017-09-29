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Trump'tan Merkel'e tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'daki son seçimleri kazanan Başbakan Angela Merkel'i telefonla arayarak tebrik ettiği duyuruldu.

29 Eylül 2017 Cuma 09:15
Trump'tan Merkel'e tebrik telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Merkel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin, barış ve refahın önünü açan ortak çabalarımızın ve ABD'nin Alman halkı ve yönetimiyle güçlü ittifakına olan bağlılığının altını çizdi" ifadesine yer verildi.

Trump-Merkel görüşmesinde 'İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerinin' de gündeme geldiği kaydedilen açıklamada, aynı şekilde 'Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılmasının' önemine de dikkat çekildiği duyuruldu.

Almanya'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri Başbakan Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) yüzde 32.9 oy ile kazanmıştı.

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