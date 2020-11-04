Trump'tan posta yoluyla gönderilen oylara tepki

Donald Trump özetle şunları söyledi;

"Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tarihe geçmiş bir şekilde tamamen hatalı.

Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?"

TRUMP POSTA İLE OY KULLANIMINA KARŞI

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle postayla oy kullanımı bu seçimin merkezini oluşturuyor. Bu kapsamda 9 eyalet ve başkent D.C. tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası gönderdi. 35 eyalet, sadece talep eden edenlere, 6 eyalet ise sandığa gidemeyen, ciddi mazereti olanlara oy pusulası yolladı.Bu sekilde seçmenler desteklediği adayı işaretleyip posta aracılığıyla seçim merkezlerine gönderme imkanına sahip oluyor.

Ancak Trump, daha önce postayla oy kullanmaya karşı olduğunu birçok kez dile getirerek, "Demokratlar oy çalacak" açıklaması yapmıştı.