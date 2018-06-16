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Trump'tan Ramazan bayramı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bir mesajla tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 17:14
Trump'tan Ramazan bayramı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı bir mesajla tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, "Melania (Trump) ve ben ABD genelinde ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Ramazan ayının bir yenilenme ayı olduğunu belirten Trump, "Bu bayramda etrafımızı saran barış ve iyi niyet ruhunun tüm yıl boyunca sürmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı bir mesajla, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, koltuğa oturduğu ilk yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar yemeği vermemiş ve ABD'deki Müslümanlardan tepki görmüştü.

Bu yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar yemeği düzenleyen Trump, iftarda nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki diplomatik misyon temsilcilerini ağırlamış, ancak Amerikalı Müslümanların kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcilerinden kimseyi davet etmemişti.

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