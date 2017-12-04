Trump'tan tacizle suçlanan Moore'a tam destek

ABD Başkanı Donald Trump, cinsel tacizle suçlanan, Alabama eyaletinden senatör adayı Cumhuriyetçi Roy Moore'a tam destek verdi.

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, Cumhuriyetçi senatörlerin hazırladığı yeni vergi tasarısına Demokratların tek bir oyla bile destek vermemesinin, Alabama'da Roy Moore'un kazanmasına neden ihtiyaçları olduğunu izah ettiğini belirtti.

Paylaşım, ABD Başkanının, adının cinsel taciz skandalında anılmasının ardından çok sayıda Cumhuriyetçinin desteğini yitiren Moore'a verdiği en güçlü destek olarak görülüyor.

Donald Trump, paylaşımında ayrıca "Suçun, yasa dışı göçün ortadan kaldırılması için (Moore'un) oyuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismardan suçlandı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Alabama eyaletinden Senatoya girmek için yarışan Cumhuriyetçi aday Roy Moore için "Adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan boşalan koltuğa oturacak kişiyi belirlemek için Alabama'da 12 Aralık 2017'de yapılacak ara seçimlere Cumhuriyetçilerin adayı olarak girmeye hak kazanan Moore, 1979'da 32 yaşındayken 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanmıştı. Bu ithamın ardından üç farklı kadın da Moore'a aynı suçlamayı yöneltmişti.