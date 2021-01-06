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Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızlara, Kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:17
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Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter hesabından açıklama yaptı.

McEnany, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Trump destekçileri polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi

Kongre'de silahlar çekildi

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump destekçileri polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın silahla yaralandı

Bu görüntülerin ardından bir kadının silahla yaralandığı bilgisi gelmişti.

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