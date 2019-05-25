Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...

Trump: Theresa May için çok üzgünüm

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:15
Trump: Theresa May için çok üzgünüm
banner44

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunu, kendi ülkesinin iyiliği için yaptı."  değerlendirmesinde bulundu.

banner41
ABD Başkanı Trump, Japonya'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde, İngiltere Başbakanı May'in istifa kararını değerlendirdi.

Trump, May'in kararını, "Theresa için üzgünüm, kendisini çok severim. İyi bir kadın. Çok çalışkan ve güçlü. Bazı insanların sürpriz olarak gördüğü, bazılarının ise görmediği bir adımı (istifa kararı) atmaya karar verdi. Bunu kendi ülkesinin iyiliği için yaptı. Kendisini severim, zaten iki hafta sonra görüşeceğiz." sözleriyle yorumladı.

İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Theresa MayDonald TrumpABDİngiltereHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü
Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Botsvana’da Fil avı serbest bırakıldı
Botsvana’da Fil avı serbest bırakıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim