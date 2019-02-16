Trump, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.
Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.
Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.