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Trump Türkiye'ye yaptırımları onayladı

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığı öne sürüldü.

11 Aralık 2020 Cuma 15:35
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Trump Türkiye'ye yaptırımları onayladı

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığı öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından önerilen ve Ankara'ya, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre yaptırımların neleri içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

Öte yandan Reuters'ın ikisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı habere göre; yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ABD'nin S-400 füzelerini aldığı için Türkiye'ye karşı her an başlatmayı değerlendirdiği yaptırımların ilişkilere zarar vereceğini, Ankara'nın sorunların müzakere yoluyla çözümünden yana olduğunu söyledi.

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