Trump, Twitter’dan bombaladı: Potansiyel insanlık trajedisi

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine katılarak ciddi bir insani hata yapıyorlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Bunun olmasına izin vermeyin!” dedi.Reuters’a açıklama yapan bir kaynak, Esad’ın İdlib’i tekrar ele geçirmek için aşamalı bir saldırı hazırladığını söyledi. İdlib ve çevresi, Esad’a karşı savaşan muhaliflerin kontrolü altındaki son toprak parçası. Bu bölgede üç milyon sivil yaşıyor. Yedi yıldır süren Suriye iç savaşında Rus ve İranlı güçler Esad’a destek veriyor.

Trump, 2017’de göreve geldiğinden beri Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmaya çalıştı ancak ABD, Moskova’nın Esad’a yönelik askeri ve diplomatik desteğini sınırlayamadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü yaptığı açıklamada, Washington’un İdlib’e yönelik herhangi bir hükümet saldırısını Suriye savaşının tırmandırılması olarak gördüğünü belirtirken, dışişleri bakanlığı Washington’un Şam’ın herhangi bir kimyasal saldırısına tepki vereceği uyarısı yaptı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, dün Twitter’da yaptığı açıklamada “Bütün gözler Esad, Rusya ve İran’ın İdlib’deki faaliyetlerinde. Kimyasal Silahlara Hayır” dedi. İran, İdlib’teki çatışma ile ilgili olarak Suriye ve Rusya ile görüşmelere hazırlanırken, militanların İdlib’den “temizlenmesi” çağrısında bulundu. İran Fars ajansının haberine göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İdlib konusunu görüşmek için 7 Eylül’de Tahran’da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak bir zirvenin planlarını görüşmek üzere Şam’ı ziyaret etti.

Esad karşıtı isyancılara uzun zamandır destek veren Türkiye, son yıllarda Suriye ile ilgili görüşmelerde Rusya ve İran ile işbirliği yapıyor ve halen İdlib bölesinde kurulmuş olan bir gözlem noktasında askeri birlik bulunduruyor.