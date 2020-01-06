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Trump: Uygun görmeyeceğimiz bir şey yaparlarsa Irak’a çok büyük yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak’tan çıkarılmasıyla ilgili, “Uygun görmeyeceğimiz bir şey yaparlarsa, düşmanlık olursa, Irak’a çok büyük yaptırım uygularız” dedi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 09:48
Trump: Uygun görmeyeceğimiz bir şey yaparlarsa Irak’a çok büyük yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD’nin Irak’tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız.” ifadesini kullandı.

Irak yönetimini tehdit eden Trump, “(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır.” dedi.

Dün İran’a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımının sorulması üzerine Trump, “Onların insanımızı öldürmelerine izin var, insanımıza işkence etmelerine ve sakatlamaların izin var, yol kenarlarına bomba yerleştirip insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz.” yanıtını verdi.

Trump, İran’ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD’nin buna yanıtının çok büyük olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Süleymani hakkında da “Özellikle de son 18 ayda ülkesini çok tehlikeli bir yola sürüklemişti.” değerlendirmesini yaptı.

(BRT/TRT)

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Trump
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