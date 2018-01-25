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Trump yönetiminden Davos çıkarması

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na, 7 bakanının da yer aldığı "büyük" bir ekiple katılıyor...

25 Ocak 2018 Perşembe 17:44
Trump yönetiminden Davos çıkarması
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ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF), 7 bakanının da yer aldığı "büyük" bir ekiple katılıyor.

Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere bu sabah ekibiyle beraber Davos'a geldi. "Trump yönetiminin Davos çıkarması" olarak tanımlanabilecek ziyarette Trump'a, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çalışma Bakanı Alexander

Acosta, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Enerji Bakanı Rick Perry, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın yanı sıra Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner gibi birçok isim eşlik ediyor.

SON 18 YILDA DAVOS’A KATILAN TEK ABD BAŞKANI

Trump'ın her yıl düzenlenen zirveye, Bill Clinton’ın 2000 yılındaki ziyaretinin ardından katılan ilk ABD Başkanı olması dikkati çekiyor. 

Trump'ın 2 günlük Davos programı oldukça yoğun geçecek. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

ABD’li üst düzey yetkililere göre, görüşmelerde Suriye'deki çatışmalar, İran'la nükleer anlaşma, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve DEAŞ ile mücadele gibi önemli siyasi konular ele alınacak. 

Trump'ın Davos'taki en önemli amacı, zirveye katılan yüzlerce şirket yöneticisini ABD’ye yatırım yapmaya ikna etmek olacak. Trump, bu amacını, Davos’a yola çıkmadan Beyaz Saray’da bir araya geldiği belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Davos’a insanların ABD’ye yatırım yapmasını sağlamak için gidiyorum" diyerek açıkça ortaya koydu.

"BAŞKANIN DAVOS'A GİDİŞİNİN NEDENİ, BAŞARILARINI SATMAK" 

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn’un yaptığı açıklamalar ise Trump’ın bu amacına ulaşmak için kısa bir süre önce yasalaşan vergi indirimlerini kullanacağına işaret etti. 

"Başkanın Davos'a gidişinin nedeni, başarılarını satmak" diyen Cohn, "ABD’nin en iyi pazarlamacısı" olarak tanımladığı Trump'ın, bazı Avrupalı şirketlerin yöneticilerini yatırım yapmaya ikna etmeye çalışacağını belirtmişti. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun kapanış konuşmasını yapacak Trump’ın "adil” ticaret sloganını Davos’a da taşıması bekleniyor. Trump, konuşmasında büyük ihtimalle "ülkeler kurallara uymazsa serbest ticaret olamaz" temasını işlerken, ikili ticari ilişkilerin "karşılıklı kurallar" üzerine kurulması gerektiğini savunacak.

Gary Cohn’a göre, Trump’ın Davos zirvesindeki en önemli mesajı da, "Önce Amerika demek, yalnız Amerika demek değil." olacak.

"TRUMP’IN KONUŞMASI BOYKOT EDİLECEK" İDDİASI

Bu arada, dün çıkan bazı haberlerde, Dünya Ekonomik Forumu katılımcılarının, Trump’ın konuşmasını boykot etmeye hazırlandığı iddia edildi. 

Quartz adlı haber sitesinde (https://qz.com) yer alan habere göre, Trump’ın geçen günlerde Afrika ülkeleri ve Haiti için kullandığı aşağılayıcı tanımlamayı protesto etmek için konuşmayı terk edecek katılımcılara Afrikalı iş adamları öncülük edecek. Trump’ın, bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

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