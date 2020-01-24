Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...

Trump, ‘Yüzyılın Anlaşması’ için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklayacağını bildirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 09:34
Trump, ‘Yüzyılın Anlaşması’ için tarih verdi

Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen Ortadoğu Barış Planı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, “Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu.” diye konuştu.

AA’nın haberine göre; söz konusu anlaşmanın çok zor bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Trump, “Anlaşmaları yapmayı severim. Bu da çok büyük ve gerçekten işe yarayacak bir anlaşma.” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın ABD yönetimiyle “Yüzyılın Anlaşması” planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington’da olacağı belirtilmişti.

‘YÜZYILIN ANLAŞMASI’ PLANI

ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail’de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. 

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü
33 milyon insan karantina altında
33 milyon insan karantina altında
ABD’den doğum amaçlı vizeye engel
ABD’den doğum amaçlı vizeye engel
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim