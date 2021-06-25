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Trump'ın avukatının lisansı askıya alındı

ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin avukatlık lisansı, 3 Kasım seçimleriyle ilgili yanlış beyanlar nedeniyle New York’ta askıya alındı.

25 Haziran 2021 Cuma 16:19
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Trump'ın avukatının lisansı askıya alındı

ABD'de New York temyiz mahkemesi tarafından alınan kararda, ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin, seçimlerin hile yoluyla çalındığına dair teorileri öne sürerek mahkemelere, kamuoyuna ve milletvekillerine yanlış açıklamalar yaptığı açıklandı.

Kararda, "Demokrasinin ayırt edici özelliği, özgür ve adil seçimlere dayanmasıdır. Seçimlerimizde bir güven kaybını kışkırtmayı amaçlayan yanlış açıklamalar ve bunun sonucunda hükümete olan güven kaybı genellikle özgür toplumun düzgün işleyişine zarar verir." denildi.

"Mesleğe yeniden getirileceğine inanıyoruz"

Giuliani'nin avukatları John Leventhal ve Barry Kamins, yaptıkları yazılı açıklamada, müvekkillerinin kamu için bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Sorunlar tam olarak araştırıldıktan sonra, Giuliani'nin uzun yıllar boyunca hizmet ettiği hukuk mesleğine yeniden geri getirileceğine inanıyoruz." dedi.

New York'ta 1994-2001 yıllarında belediye başkanlığı da yapan Giuliani, 3 Kasım seçimleri ile ilgili Trump'ın "seçimlerin çalındığı" iddiasını en fazla savunan ve bu konuda hukuki girişimlerde bulunarak mahkemeler dava açan biri olarak öne çıkmıştı.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:05
Anahtar Kelimeler:
Trump
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