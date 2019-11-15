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Trump’la görüşen Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

15 Kasım 2019 Cuma 13:20
Trump’la görüşen Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir bulunmasına karşılık Türkiye’nin, değerli bir müttefik ve terörle mücadelede önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarda bulunan Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Beyaz Saray’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesine ilişkin Stoltenberg, gerçekte NATO’nun uzun yıllardır olduğundan daha güçlü ve çevik olduğunu vurguladı.

Suriye’nin kuzeyindeki krize yönelik siyasi bir çözüm gerektiğine işaret eden Stoltenberg, “Türkiye’nin en çok terör saldırısına uğrayan ve yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan müttefikimiz olduğunu kabul etmemiz lazım” diye konuştu.

Öte yandan Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede NATO hükümet ve devlet başkanlarının aralık başında Londra’da yapacağı toplantıya hazırlanma konusunu ele aldıklarını belirtti.

BRT/AA

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Anahtar Kelimeler:
Trump
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